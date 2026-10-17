Lkr. Würzburg: Gefechtsausbildung der Bundeswehr

Rund 130 Soldaten mit 18 Radfahrzeugen sind bei Manöverübungen der Bundeswehr ab Montag in den Landkreisen Würzburg und Main-Spessart unterwegs.

Die erste Übung findet bis Mittwoch statt – dabei handelt es sich um eine Gefechtsausbildung. Die Soldaten werden dabei in den Gemeinden Leinach, Greußenheim und Remlingen unterwegs sein. Dabei können Manöverpatronen sowie Signal-, Rauch- und Nebelmunition zum Einsatz kommen. Nachtmärsche sind auch geplant.

Im Landkreis Würzburg ist dann von Dienstag bis Donnerstag auch noch eine Jagdkampfübung geplant. In den Gemeinden Thüngersheim, Güntersleben und Rimpar sind ebenso Nachtmärsche vorgesehen sowie Manöverpatronen und Signalmunition in Form von Licht.

Das Landratsamt Würzburg bittet darum, sich von den Truppen fernzuhalten. Liegengebliebenes Übungsmaterial darf nicht berührt werden und soll der Polizei gemeldet werden.