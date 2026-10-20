Würzburg: Teilweiser Wasserausfall durch Rohrbruch in Heidingsfeld

Nach einem Wasserrohrbruch im Würzburger Stadtteil Heidingsfeld ist die Wasserversorgung größtenteils wiederhergestellt. Das teilte eine Sprecherin der WVV mit.

Betroffen sind jetzt noch etwa 30 Gebäude in der Wenzelstraße und am Rathausplatz.

In der Wenzelstraße hatte es am Morgen einen Wasserrohrbruch gegeben, das Wasser stand mehrere Zentimeter hoch. Die Straße ist jetzt vorerst gesperrt. Durch den Druckabfall war laut Hörern zwischenzeitlich das Wasser im ganzen Altort Heidingsfeld und auch im Bereich Lehmgrubensiedlung weg. Inzwischen ist aber wieder Druck auf den Leitungen.

Auswirkungen auf ÖPNV

Die Bushaltestelle „Klosterstraße“ kann von der Buslinie 16 am Dienstag ganztägig nicht angefahren werden. Der Straßenbahnverkehr ist nicht beeinträchtigt.