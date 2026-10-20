A70: Geisterfahrer sitzt in Untersuchungshaft

20. Oktober 2026 · 17:00 Uhr
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Nach einem schweren Geisterfahrerunfall auf der A70 bei Oberhaid nahe Bamberg, bei dem vier Menschen schwer verletzt wurden, sitzt ein 46-Jähriger in Untersuchungshaft. Das haben die Staatsanwaltschaft Bamberg und das Polizeipräsidium Oberfranken mitgeteilt. Dem Mann wird unter anderem versuchter gemeingefährlicher Mord vorgeworfen. 

Für die Polizei ist von besonderem Interesse, wo der Mann auf die A 70 aufgefahren ist, aktuell ist das noch unklar. Infrage kommt auch die Anschlussstelle Eltmann im Kreis Hassberge.  

Laut Ermittlern soll der 46-Jährige am Freitagabend bewusst in falscher Richtung auf die Autobahn gefahren sein und einen schweren Zusammenstoß in Kauf genommen haben. Ihm werden außerdem ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und gefährliche Körperverletzung in drei Fällen vorgeworfen. 

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