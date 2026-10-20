Unterfranken: Zuckerrübenbauern besorgt über geplante Zuckersteuer

20. Oktober 2026 · 16:36 Uhr
— © Foto: Dr. Christian Lang
Foto: Dr. Christian Lang

Rund 2.600 Landwirte in der Region bauen Zuckerrüben an – seit Anfang Oktober liefern schwere Lastwagen und Traktoren die Jahresernte zur Zuckerfabrik in Ochsenfurt. Die fällt wegen der großen Sommerhitze unterdurchschnittlich aus. Parallel dazu machen sich die Bauern wegen der jetzt beschlossenen Zuckersteuer für Getränke Sorgen.

Ab Juli sollen Getränke je nach Zuckergehalt 26 oder 32 Cent pro Liter mehr kosten. Die Befürchtung: Die Hersteller könnten ihre Rezepturen ändern und statt heimischem Zucker künstliche Süßstoffe einsetzen, um die Steuer zu vermeiden. Die Landwirte könnten so weniger Geld mit den Zuckerrüben verdienen. Auch der Region gehe damit Wertschöpfung verloren.

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