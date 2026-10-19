Eishockey: Mighty Dogs mit Heimsieg

19. Oktober 2026 · 05:59 Uhr
— © Grafik: ERV Schweinfurt Mighty Dogs
Grafik: ERV Schweinfurt Mighty Dogs

Die Schweinfurt Mighty Dogs haben in der Eishockey Bayernliga einen Heimsieg eingefahren. 6:2 gewannen sie am Sonntagabend gegen die Peißenberg Miners. Vor gut 1.000 Zuschauern war es ein ungefährdeter Sieg.

Eine Änderung gab es im Nachhinein noch zur 3:7 Niederlage der Mighty Dogs vom Freitag in Waldkraiburg. Das Spiel wurde im Nachhinein vom Verband als 0:5 Niederlage gewertet. Grund ist, dass die Mighty Dogs einen Förderlizenz-Spieler zu viel eingesetzt hatten.

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