Fußball: Kickers gelingt Befreiungsschlag gegen Mannheim

18. Oktober 2026 · 12:44 Uhr
FWKAlemanniaAachen — © Bild: Florian Bode
Bild: Florian Bode

Am 10. Spieltag der Dritten Liga gelingt den Würzburger Kickers der Befreiungsschlag. Die Rothosen gewinnen daheim mit 2:0 gegen Waldhof Mannheim. Xaver Kiefersauer schoss die Gastgeber kurz vor der Halbzeit in Führung.

Mannheim war lange Zeit die dominantere Mannschaft, ihnen gelang der Ausgleich aber nicht. In einer wilden Schlussphase warfen sich die Kickers in jeden Ball – und wurden belohnt. Würzburgs Stürmer Bonga macht den Sack in der 89. Minute mit einem Schuss unter die Latte zu. Trotz schlechten Wetters waren 5.029 Zuschauer am Dallenberg.

Die Würzburger Kickers freuen sich über drei wichtige Punkte im Tabellenkeller. Aktuell belegen sie Platz 16. Nächsten Samstag geht es dann für die Würzburger Kickers nach Niedersachsen zum SV Meppen.

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