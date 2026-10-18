Fußball: Schweinfurt geht in Augsburg unter

Ein Sieg wäre wichtig gewesen – jetzt stecken die Schweinfurter im Abstiegskampf fest. Das Sonntagmittag-Spiel verlieren die Schnüdel gegen FC Augsburg II klar mit 3:0. Nach drei schnellen Gegentoren in der ersten Halbzeit lief der FC dem Rückstand hinterher. Auch in der zweiten Hälfte konnten die Gäste aus Schweinfurt nichts mehr am Endergebnis mehr machen.

Seit acht Spielen in Folge sind die Schweinfurter jetzt ohne Sieg. Sie belegen aktuell den 15. Tabellenplatz. Weiter gehts für die Schnüdel am nächsten Freitag gegen den Tabellenletzten TSV Landsberg.