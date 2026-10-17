Lohr: Grünschnitt verbrannt - Feueralarm die Folge

17. Oktober 2026 · 10:14 Uhr
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Ärgerlicher Fehlalarm für die Feuerwehr am Freitagnachmittag in Lohr. Gegen 18 Uhr 30 war Alarm wegen eines mutmaßlich größeren Brandes im Bereich Forellenhof ausgelöst worden, entsprechend viele Rettungskräfte wurden alarmiert.

Auf der Anfahrt war schon von weitem dichter Rauch zu sehen. Vor Ort zeigte sich dann, dass frisch geschnittenes Grüngut verbrannt wurde. Das sorgte für den dichten schwarzen Rauch, ein wirklicher Notfall lag nicht vor.

So konnten die Rettungskräfte umgehend wieder abrücken – allerdings nicht ohne Verantwortlichen über die Regeln aufzuklären, die beim Verbrennen von Grünabfällen gelten.

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