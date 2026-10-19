Ochsenfurt: Einbrecher geschnappt - Cannabis entdeckt

Dumm gelaufen trifft es wohl am Besten, was einem 23-Jährigen am Samstagabend in Ochsenfurt widerfahren ist. Er hatte gegen 22 Uhr 45 den Notruf gewählt und berichtet, dass gerade in seine Wohnung eingebrochen wird.

Tatsächlich konnte die Polizei noch vot Ort zwei Tatverdächtige im Alter von 20 und 21 Jahren festnehmen. Das Pech des Opfers: Er hatte eine Cannabisplantage in der Wohnung, die die Polizisten eben auch entdeckten. Deswegen laufen nun auch gegen ihn Ermittlungen.