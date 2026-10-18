Schweinfurt: Trinkwasser kann vorübergehend trüb werden

18. Oktober 2026 · 05:30 Uhr
— © Foto: Symbolbild | KI generiert
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In Schweinfurt kann das Trinkwasser am Montag vorübergehend trüb aus dem Hahn kommen. Grund sind Wartungsarbeiten der Stadtwerke im Wassernetz. Sie laufen vom 19. bis 22. Oktober in verschiedenen Bereichen der Stadt.

Besonders betroffen sind vor allem das nördliche Stadtgebiet und die Stadtteile Bergl und Oberndorf. Auch im Netz der Gemeinde Dittelbrunn kann es zu Eintrübungen kommen. 

Dabei kann es auch zu Druckschwankungen kommen. Die Stadtwerke betonen: Das getrübte Wasser ist gesundheitlich unbedenklich und bleibt in seiner Qualität unverändert. 

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