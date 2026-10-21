Sie suchen einen Lieferanten für Turboladerteile? Entdecken Sie das Angebot von KODE!

Wer Turbolader professionell instand setzt oder Ersatzteile vertreibt, braucht einen zuverlässigen Lieferanten. Entscheidend sind nicht nur Qualität und Passgenauigkeit der Komponenten, sondern auch eine hohe Verfügbarkeit, ein breites Sortiment und kurze Lieferzeiten. Genau hier setzt KODE an.

Das Unternehmen liefert Turbolader und Turbolader-Ersatzteile für die professionelle Regeneration und arbeitet unter anderem mit Instandsetzungsbetrieben, Werkstätten und Distributoren zusammen. Das Sortiment umfasst Komponenten in Qualität auf OE-Niveau und wird kontinuierlich erweitert.

Turbolader-Ersatzteile für professionelle Anwendungen

Bei der Regeneration eines Turboladers kommt es auf Präzision an. Die Bauteile sind hohen Drehzahlen, Temperaturen und mechanischen Belastungen ausgesetzt. Umso wichtiger ist es, Ersatzteile zu verwenden, die auf die Anforderungen professioneller Reparaturbetriebe abgestimmt sind.

Im KODE-Sortiment finden sich zahlreiche Komponenten für die Turbolader-Instandsetzung, darunter Verdichterräder, Lagergehäuse, Turbinenräder, Reparatursätze, Dichtungssätze, Aktuatoren und Turboladergehäuse. Eine wichtige Produktgruppe bilden außerdem die KODE CHRA – komplette Rumpfgruppen, die eine schnelle und effiziente Reparatur ermöglichen.

Das breite Angebot ist sowohl für Betriebe interessant, die Turbolader selbst regenerieren, als auch für Distributoren, die ihre Kunden zuverlässig mit passenden Ersatzteilen versorgen möchten.

Qualität auf OE-Niveau

KODE ist Teil der ROLMAR Gruppe, die über eigene Produktionskapazitäten, Entwicklungsressourcen und langjährige Erfahrung in der Turboladerbranche verfügt. Als OE-Hersteller setzt ROLMAR auf kontrollierte Produktionsprozesse und mehrstufige Qualitätsprüfungen.

Für Kunden bedeutet das vor allem eines: Zugang zu Ersatzteilen, die für den professionellen Einsatz entwickelt wurden und eine gleichbleibende Qualität bieten sollen.