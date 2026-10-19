Würzburg / Rosenheim: Polizei sucht vermisste Jugendliche

19. Oktober 2026 · 19:25 Uhr
— © Foto: Funkhaus Würzburg
Foto: Funkhaus Würzburg

Die Polizei Rosenheim bittet die Menschen im Raum Würzburg um Mithilfe bei einer Vermisstensuche. Seit dem 16. Oktober wird die 15-jährige Daria P. vermisst. Sie sollte an diesem Tag aus einer Unterkunft in Rosenheim in eine andere Einrichtung gebracht werden und ist seitdem verschwunden.

Nach Angaben der Polizei gibt es Hinweise, dass sich die Jugendliche möglicherweise im Raum Würzburg aufhält. Daria ist etwa 1,70 Meter groß, hat dunkelblonde Haare, ein Nasenpiercing und trägt möglicherweise Verbände an den Händen. Hinweise nimmt die Polizei Rosenheim unter der Telefonnummer 08031/2000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Foto: Polizei Oberbayern
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