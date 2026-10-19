Basketball: Steinbach glänzt mit starker Leistung vor Saisonbeginn

Die nordamerikanische Basketball-Liga NBA startet am Dienstag in die neue Saison – für den Würzburger Hannes Steinbach ist es die erste in der besten Basketball-Liga der Welt. Der 20-Jährige konnte jetzt zum Abschluss der Preseason überzeugen.

Bei der 98 zu 116 Niederlage seiner Charlotte Hornets gegen Memphis war er mit 19 Punkten Top-Scorer und holte zehn Rebounds, sowie drei Steals – Basketballer sprechen von einem Doube-Double. Wegen vieler Ausfälle in seinem Team hatte Steinbach 28 Minuten Einsatzzeit bekommen und diese Chance genutzt.