Basketball: Würzburger Baskets ziehen ins Pokal-Viertelfinale ein

Erstmals seit 2021 stehen die Fitness First Würzburg Baskets wieder im Viertelfinale des BBL-Pokals. Im Achtelfinale setzten sich die Würzburger in der heimischen tectake Arena mit 93:83 gegen den Syntainics MBC durch.

Mit einer Elf-Punkte-Führung für die Gastgeber ging es in die Halbzeitpause. In den ersten beiden Vierteln dominierten die Baskets das Spielgeschehen, was sich auch im Zwischenstand widerspiegelte.

Im dritten Viertel machten es die Gäste aus Sachsen-Anhalt noch einmal spannend und kamen immer wieder an die Würzburger heran. Am Ende reichten die Bemühungen des MBC jedoch nicht aus, um die Partie noch zu drehen. Die Baskets überzeugten über die gesamte Spielzeit hinweg mit viel Spielfreude und sicherten sich verdient den Einzug ins Viertelfinale.

Bereits am Dienstag steht für die Würzburger die nächste Herausforderung an: In der European League treffen sie auf die nordmazedonische Mannschaft MZT Skopje Aerodrom.