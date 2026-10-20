Basketball: Würzburg holt ersten Europe Cup Sieg

20. Oktober 2026 · 21:14 Uhr
Würzburg_MZT — © Foto: Florian Bode
Foto: Florian Bode

Die Fitness First Würzburg Baskets haben ihren ersten Sieg im FIBA Europe Cup geschafft. Das Team von Trainer Sasa Filipovski gewann am Dienstagabend in der tectake Arena mit 87:73 gegen MZT Skopje aus Nordmazedonien.

Nach zuvor zwei Niederlagen auf internationaler Bühne halten die Würzburger damit ihre Chancen auf das Weiterkommen aufrecht. Grundlage des Erfolgs war eine starke zweite Halbzeit, in der sich die Baskets zunehmend absetzen konnten.

Für Würzburg geht es nun in der Bundesliga weiter. Nächster Gegner ist am kommenden Montag Chemnitz.

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