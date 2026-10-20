Unterfranken: LKA warnt vor falschen Arztanrufen

20. Oktober 2026 · 15:30 Uhr
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Schockanrufe von angeblichen Ärzten oder Krankenhausangestellten hatten sich zuletzt auch in der Region gehäuft. Jetzt warnen Bayerische Krankenhausgesellschaft und Landeskriminalamt gemeinsam vor solchen Anrufen.

Die zentrale Botschaft dabei: Krankenhäuser oder Ärzte fordern niemals per Telefon Geld um eine Behandlung zu beginnen oder fortzusetzen. Genau das versuchen die Betrüger ihren Opfern am Telefon nämlich weiszumachen: Manchmal geht es um Akutbehandlungen nach einem Unfall, manchmal um eine Therapie bei einer schweren Erkrankung.

Erst recht schicken Ärzte und Kliniken keine Boten, die Geld und Wertsachen für Behandlung oder Medikamente abholen sollen, warnt das LKA. Spätestens dann sollten alle Alarmglocken bei den Angerufenen läuten.

 

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