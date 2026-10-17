Fußball: Aubstadt kann keinen Punkt in Augsburg holen

17. Oktober 2026 · 17:21 Uhr
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Nach zwei Unentschieden sollte heute endlich mal wieder ein Sieg her – dies gelangt aber nicht. Der TSV Aubstadt verliert gegen den TSV Schwaben Augsburg knapp mit 2:1. Das frühe Gegentor in der achten Spielminute konnten die Grabfelder noch vor der Pause ausbügeln. Max Grimm trifft in der 45. Minute zum Ausgleich.

Der Torschütze aus der ersten Hälfte Michael Schäfer schoss dann auch das entscheidende Tor für die Augsburger.

Obwohl Aubstadt in der Schlussphase sehr bemüht war, gelang ihnen nicht der Ausgleich. Somit bleiben die Grabfelder auf dem vorletzten Platz der Tabelle.

Nächsten Samstag, 24.10 müssen die Aubstädter gegen die Amateure vom 1. FC Nürnberg ran.

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