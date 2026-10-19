Schweinfurt: Falsche Spendensammler buchen 1.500 Euro ab

Fünf Euro spenden wollen, rund 1.500 Euro verlieren: In Schweinfurt haben falsche Spendensammler einen 63-Jährigen betrogen. Das hat die Polizei jetzt mitgeteilt. Sie gaben am Samstag am Marktkauf in der Carl-Benz-Straße vor, für die Gehörlosenhilfe zu sammeln. Als der Mann mit EC-Karte zahlen wollte, wurde deutlich mehr Geld abgebucht als die vereinbarten fünf Euro.

Die Polizei vermutet, dass die Täter auch am Globus Baumarkt unterwegs waren, und sucht weitere Geschädigte. Ein Verdächtiger ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, hat kurze schwarze Haare und trug dunkle Kleidung. Hinweise nimmt die Polizei Schweinfurt unter 09721/202-0 entgegen.