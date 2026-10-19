Würzburg/ Zellerau: Unimog umgekippt - Straßenbahn fährt nicht

19. Oktober 2026 · 13:47 Uhrtopnews
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Ein umgekippter Unimog hat aktuell den Straßenbahnverkehr in der Zellerau lahmgelegt.

Ein 59-Jähriger hatte gegen 12.30 Uhr versucht mit dem Fahrzeug ein 12 Meter langes Rohr zu transportieren. In der Frankfurter Straße geriet er in die Oberleitung der Straßenbahn. Der Unimog kippte um und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer wurde nicht verletzt.

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Die Frankfurter Straße war für eineinhalb Stunden gesperrt, inzwischen ist die Strecke für den Geradeausverkehr wieder freigegeben.

Bis die Straßenbahn wieder fährt wird es Abend werden. Die WVV hat einen Schienenersatzverkehr eingerichtet und rechnet mit etwa fünf Stunden Reparaturzeit.

 

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