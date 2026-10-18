Ebertshausen: Gestohlener PKW angezündet

18. Oktober 2026 · 13:45 Uhr
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In der Nacht von Freitag auf Samstag entdeckte die Polizei ein brennendes Auto an einem Sportplatz bei Ebertshausen im Landkreis Schweinfurt. Verletzte Personen konnten die Beamten vor Ort nicht feststellen.

Der Halter des Fahrzeugs wurde über den Vorfall informiert. Zu diesem Zeitpunkt hatte er noch gar nicht bemerkt, dass sein Auto gestohlen worden war.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der mutmaßliche Täter bei der Tat oder auf der Flucht verletzt hatte, wurde ein Hubschrauber zur Unterstützung angefordert.

Ob der Dieb das Fahrzeug vorsätzlich in Brand gesetzt hat oder es infolge eines Unfalls Feuer fing, ist bislang unklar.

Die Polizei Schweinfurt ermittelt unter anderem wegen Pkw-Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen zu verdächtigen Beobachtungen zu melden.

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