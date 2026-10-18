Würzburg: Mannheim-Fans lösen großen Polizeigroßeinsatz aus

18. Oktober 2026 · 15:34 Uhrtopnews
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Nach dem Heimspiel der Würzburger Kickers am Samstag sorgten die gegnerischen Fans auf der Rückreise für einen größeren Polizeieinsatz.

Bereits auf der Hinfahrt hatten die Mannheimer Fans im Zug die Rauchmeldeanlage ausgelöst, weshalb der Zug mehrfach auf der Strecke anhalten musste.

Kurz nach 20 Uhr trat der Zug mit den Fans die Rückfahrt in Richtung Stuttgart an. Weit kam er jedoch nicht: In Geroldshausen musste der RE erneut stoppen, nachdem die Rauchmeldeanlage Alarm ausgelöst hatte.

Daraufhin rückte ein Großaufgebot der Bundespolizei an, um den Vorfall zu überprüfen. Nach Angaben der Polizei wurde der Bahnhof für die Dauer der Überprüfung gesperrt. Für Reisende bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt Gefahr.

Nach rund einer Stunde außerplanmäßigen Aufenthalts konnte der Zug seine Fahrt fortsetzen.

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