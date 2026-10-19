Zeil am Main: Mehr als 48 Fische aus Teich gestohlen

Mehr als vier Dutzend Fische sind aus einem Teich bei Zeil am Main verschwunden. Das teilt die Polizei jetzt mit. Demnach haben Unbekannte zwischen dem 8. und 12. die Fische unerlaubt aus einem Teich in der Nähe des Hundeübungsplatzes entnommen. Um welche Fischarten es sich handelt und wie hoch der Schaden ist, ist bislang nicht bekannt.

Wer ohne Erlaubnis Fische aus einem fremden Gewässer entnimmt, kann sich wegen Fischwilderei strafbar machen. Dafür sieht das Gesetz eine Geldstrafe oder bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe vor. Die Polizei Haßfurt sucht jetzt Zeugen unter 09521/927-0.