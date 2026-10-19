Bad Neustadt: Hohnstraße soll ab Januar für Autos öffnen

19. Oktober 2026 · 16:00 Uhr
— © Foto: Symbolbild | KI generiert
Foto: Symbolbild | KI generiert

In Bad Neustadts Innenstadt gilt bereits seit April Tempo 20 statt 30. Eine Ausnahme ist bisher die Hohnstraße: Sie ist noch Fußgängerzone und soll erst ab Januar für Autos geöffnet werden. Dafür hat der Stadtrat jetzt einen Umbau für rund 50.000 Euro beschlossen. 

Die Hohnstraße soll künftig als Einbahnstraße vom Marktplatz Richtung Hohntor führen. An beiden Enden wird der beschädigte Plattenbelag im Fahrbahnbereich durch Asphalt ersetzt. Außerdem werden Bordsteine angepasst, damit Fußgänger und Autos klarer voneinander getrennt sind.  

Die Arbeiten sollen möglichst bis zur langen Einkaufsnacht am 27. November abgeschlossen sein. 

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