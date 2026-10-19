Bad Kissingen: Marbach wird naturnah umgestaltet

Der Marbach in Bad Kissingen soll mehr Platz für die Natur bekommen und bei Starkregen Wasser besser zurückhalten. Seit Montag gestaltet die Stadt einen rund 170 Meter langen Abschnitt zwischen Parkstraße und Schützenstraße um.

Teile der befestigten Ufer werden entfernt und durch naturnahe Bereiche und Feuchtzonen ersetzt. So sollen neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen entstehen.

Während der Arbeiten ist der Fußweg am Bach gesperrt. Fußgänger sollen auf den parallel verlaufenden Gehweg an der Parkstraße ausweichen. Die Arbeiten kosten rund 250.000 Euro und sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Bis zu 90 Prozent der Kosten werden über ein KfW-Förderprogramm finanziert.