Bad Kissingen: Salinenstraße ab Mittwoch gesperrt

19. Oktober 2026 · 17:30 Uhr
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Wegen dringender Kanalarbeiten wird ein Teil der Salinenstraße in Bad Kissingen ab Mittwoch für drei Wochen komplett gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Zufahrt zum Parkplatz Tattersall und der Zufahrt zum ehemaligen Hallenschwimmbad. Die Sperrung soll bis zum 11. November dauern. 

Wer stadteinwärts fährt, wird über Nordring, Pfalzstraße, Steinstraße, Maxstraße und Von-Hessing-Straße umgeleitet. Richtung Hausen führt die Umleitung über Maxstraße und Hemmerichstraße. Auch die Stadtbuslinie 6 ist betroffen: Stadteinwärts entfallen vier Haltestellen in der Salinenstraße, stadtauswärts die Haltestelle Tattersall. 

Auch die Stadtbuslinie 6 ist betroffen: Stadteinwärts entfallen die Haltestellen Salinenstraße/Tattersall, Salinenstraße 23, Salinenstraße 49 und Salinenstraße/Küttlersrain. Der Bus fährt stattdessen über Nordring, Pfalzstraße, Steinstraße, Maxstraße, Von-Hessing-Straße und Münchner Straße. Stadtauswärts entfällt nur die Haltestelle Salinenstraße/Tattersall; alle anderen Haltestellen werden weiterhin angefahren. 

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